Podcasts

Podcast: ¿Se cumplió la meta de crecimiento para el turismo de Costa Rica? Estos son los datos de visitación al cierre de 2025

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ conversamos con la directora ejecutiva de Canatur, Shirley Calvo, sobre las cifras de visitación turística al cierre del 2025 y lo que estas representan para el sector

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Luego de que en buena parte del 2025 las cifras de visitación turística por la vía aérea mostraran contracción, diciembre se convirtió en el mejor mes del año en cuanto a llegadas de extranjeros.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PodcastDinero, Podcast y Negocios
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.