Podcast: ¿Se cumplió la meta de crecimiento para el turismo de Costa Rica? Estos son los datos de visitación al cierre de 2025

Luego de que en buena parte del 2025 las cifras de visitación turística por la vía aérea mostraran contracción, diciembre se convirtió en el mejor mes del año en cuanto a llegadas de extranjeros.
