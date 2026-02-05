Podcast: ¿Se cumplió la meta de crecimiento para el turismo de Costa Rica? Estos son los datos de visitación al cierre de 2025

Luego de que en buena parte del 2025 las cifras de visitación turística por la vía aérea mostraran contracción, diciembre se convirtió en el mejor mes del año en cuanto a llegadas de extranjeros.

Según los datos compartidos por el ICT, el mes pasado arribaron 316.226 viajeros, es decir, un crecimiento del 13,6% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ conversamos con la directora ejecutiva de Canatur, Shirley Calvo, sobre estas cifras y lo que representan para el sector.

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify.