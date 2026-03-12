Podcasts

Podcast: ‘Senior Living’, el negocio que crecerá con el envejecimiento y que Costa Rica explora de forma limitada

El auge de desarrollos verticales y complejos modernos contrasta con la escasez de alternativas habitacionales pensadas para quienes superan los 65 años: analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Andrea Mora Zamora

Mientras los proyectos inmobiliarios proliferan en Costa Rica con grandes torres y comodidades que llaman la atención de los adultos jóvenes, la oferta exclusiva para adultos mayores escasea en el territorio nacional.








Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

