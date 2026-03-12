Podcast: ‘Senior Living’, el negocio que crecerá con el envejecimiento y que Costa Rica explora de forma limitada

Mientras los proyectos inmobiliarios proliferan en Costa Rica con grandes torres y comodidades que llaman la atención de los adultos jóvenes, la oferta exclusiva para adultos mayores escasea en el territorio nacional.

La propuesta inmobiliaria enfocada en el grupo etario mayor de 65 años se conoce como Senior Living y, en Costa Rica, consta de unidades habitacionales independientes, servicios de enfermería 24/7, programas diarios de actividad física, menú de comida y limpieza del apartamento. Algunas propuestas cuentan con sala de cine, sala de belleza y restaurante.

