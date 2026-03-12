Podcast: ‘Senior Living’, el negocio que crecerá con el envejecimiento y que Costa Rica explora de forma limitada

Mientras los proyectos inmobiliarios proliferan en Costa Rica con grandes torres y comodidades que llaman la atención de los adultos jóvenes, la oferta exclusiva para adultos mayores escasea en el territorio nacional.
Mientras los proyectos inmobiliarios proliferan en Costa Rica con grandes torres y comodidades que llaman la atención de los adultos jóvenes, la oferta exclusiva para adultos mayores escasea en el territorio nacional.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.