Podcast: Sin dinero fácil: la realidad de emprender en un mercado gastronómico en Costa Rica

EF conversó con la administración de cuatro mercados gastronómicos y dos restaurantes ubicados en el GAM, para detallar la operación de este tipo de negocio. Hoy, en ‘Dinero, Podcast y Negocios’ le traemos los resultados

Por Redacción EF

Los mercados gastronómicos en Costa Rica se han mantenido en auge desde 2017, cuando abrieron centros pioneros como Jardín de Lolita, en Barrio Escalante, y Container Platz, en Santa Ana.








