Podcast: Sin dinero fácil: la realidad de emprender en un mercado gastronómico en Costa Rica

Los mercados gastronómicos en Costa Rica se han mantenido en auge desde 2017, cuando abrieron centros pioneros como Jardín de Lolita, en Barrio Escalante, y Container Platz, en Santa Ana.
