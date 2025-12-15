Podcast: Sin dinero fácil: la realidad de emprender en un mercado gastronómico en Costa Rica

Los mercados gastronómicos en Costa Rica se han mantenido en auge desde 2017, cuando abrieron centros pioneros como Jardín de Lolita, en Barrio Escalante, y Container Platz, en Santa Ana.

Actualmente, en el Gran Área Metropolitana existe una oferta más amplia que ha brindado oportunidades a emprendimientos y nuevos negocios, gracias a un modelo alejado del concepto tradicional de restaurante.

El Financiero conversó con los administradores de cuatro mercados gastronómicos y con dos restaurantes que operan dentro de ellos, para conocer cómo se diferencian en su gestión administrativa, cuáles consideran que han sido las claves del éxito del modelo en el país y cómo pueden desenvolverse los emprendedores dentro de este tipo de espacios.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos del tema.

