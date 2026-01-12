Podcast: Tipo de cambio en 2025, el año en que Costa Rica regresó a precios que no se veían desde hacía 20 años

El 2025 quedará marcado como el año en que el dólar perdió protagonismo en Costa Rica, al registrar su nivel más bajo en dos décadas.

El pasado 4 de diciembre, la divisa estadounidense cayó hasta los ¢488 frente al colón, reflejando un cambio significativo en la dinámica cambiaria del país.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos su comportamiento durante el año pasado.

