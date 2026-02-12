Podcasts

Podcast: ¿Tocó techo el crecimiento del sector automotor en Costa Rica? Analizamos el desempeño en 2025

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos sobre las perspectivas de actores de la industria automotriz sobre el porvenir del sector tras el boom que se dio en la etapa postpandemia

Por Redacción EF

El mercado automotor de Costa Rica cerró el 2025 bajo una señal de alerta moderada: la importación de vehículos nuevos registró una disminución del 4,82% en comparación con el año anterior.








