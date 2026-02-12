Podcast: ¿Tocó techo el crecimiento del sector automotor en Costa Rica? Analizamos el desempeño en 2025

El mercado automotor de Costa Rica cerró el 2025 bajo una señal de alerta moderada: la importación de vehículos nuevos registró una disminución del 4,82% en comparación con el año anterior.

Tras el vertiginoso ascenso pospandemia, la industria parece haber alcanzado un punto de inflexión que obliga a preguntarse si el crecimiento del sector ha tocado su techo o si simplemente se enfrenta a una fase de estabilización.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos sobre las perspectivas de los actores de la industria sobre el porvenir del sector tras el boom que se dio hace algunos años.

