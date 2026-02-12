Podcast: ¿Tocó techo el crecimiento del sector automotor en Costa Rica? Analizamos el desempeño en 2025

El mercado automotor de Costa Rica cerró el 2025 bajo una señal de alerta moderada: la importación de vehículos nuevos registró una disminución del 4,82% en comparación con el año anterior.
El mercado automotor de Costa Rica cerró el 2025 bajo una señal de alerta moderada: la importación de vehículos nuevos registró una disminución del 4,82% en comparación con el año anterior.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.