Podcast: ¿Tormenta perfecta? A Costa Rica le urge repensar su modelo de desarrollo

Hace décadas el país adoptó un modelo de apertura económica que ha generado dualidades y ahora abre preguntas. Analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

Hace 35 años el país adoptó un modelo de apertura que ha derivado en una economía dual, donde las zonas francas crecen y el resto se estanca.








Dinero, Podcast y NegociosPodcastModelo de desarrollo
Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

