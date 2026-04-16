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Podcast: Un año de aranceles, así fueron los resultados de Costa Rica ante un Estados Unidos impredecible

El 2 de abril se cumplió el primer año desde el anuncio de los aranceles de Donald Trump. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ repasamos cómo se comportaron las exportaciones nacionales en este entorno

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Por Redacción EF

El Día de la Liberación de Aranceles —el 2 de abril de 2025— rompió la lógica de apertura comercial entre Costa Rica y Estados Unidos (EE. UU.), vigente desde 2009 bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).








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Redacción EF

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