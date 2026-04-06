Podcast: Un cierre inesperado, las lecciones que deja la salida de Pollo Granjero del mercado costarricense

Nadie lo vio venir; no hubo señales claras ni alertas evidentes, solo sucedió de un día para otro. El pasado 19 de marzo, la Corporación CMI —de origen guatemalteco— bajó las cortinas de los 96 locales de Pollo Granjero en Costa Rica.
Nadie lo vio venir; no hubo señales claras ni alertas evidentes, solo sucedió de un día para otro. El pasado 19 de marzo, la Corporación CMI —de origen guatemalteco— bajó las cortinas de los 96 locales de Pollo Granjero en Costa Rica.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.