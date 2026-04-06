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Podcast: Un cierre inesperado, las lecciones que deja la salida de Pollo Granjero del mercado costarricense

Granjero se fue de Costa Rica dejando 96 locales vacíos y casi 300 personas se quedaron sin empleo por esta razón. ¿Cómo un modelo que se veía exitoso cerró de un día para otro? lo analizamos en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

Nadie lo vio venir; no hubo señales claras ni alertas evidentes, solo sucedió de un día para otro. El pasado 19 de marzo, la Corporación CMI —de origen guatemalteco— bajó las cortinas de los 96 locales de Pollo Granjero en Costa Rica.








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Redacción EF

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