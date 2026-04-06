Podcast: Un cierre inesperado, las lecciones que deja la salida de Pollo Granjero del mercado costarricense

Nadie lo vio venir; no hubo señales claras ni alertas evidentes, solo sucedió de un día para otro. El pasado 19 de marzo, la Corporación CMI —de origen guatemalteco— bajó las cortinas de los 96 locales de Pollo Granjero en Costa Rica.

La maniobra implicó el cese de 280 colaboradores y dejó más preguntas que respuestas sobre la viabilidad de los modelos de bajo costo en el país: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos esta salida.

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