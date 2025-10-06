Podcasts

Podcast: Venta de Fifco a Heineken: el trato más grande el año en Centroamérica

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el impacto de la venta de Fifco a Heineken

Por Redacción EF

Rolando Carvajal, CEO de Florida ICE and Farm Co. (Fifco), califica la venta como la transacción más importante en la historia de la región centroamericana y no es para menos: es complicado recordar un negocio de la magnitud del acuerdo alcanzado entre Fifco y Heineken.








Redacción EF

