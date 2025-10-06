Podcast: Venta de Fifco a Heineken: el trato más grande el año en Centroamérica

Rolando Carvajal, CEO de Florida ICE and Farm Co. (Fifco), califica la venta como la transacción más importante en la historia de la región centroamericana y no es para menos: es complicado recordar un negocio de la magnitud del acuerdo alcanzado entre Fifco y Heineken.

El convenio por la venta de la mayoría de marcas de bebidas, alimentos y retail de la empresa costarricense se cerró por $3.250 millones.

En el nuevo episodio de Dinero, Podcast y Negocios analizamos el tema.

