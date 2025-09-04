Podcast: ¿Votantes jóvenes, votantes ‘progres’? El gran estereotipo que los datos desafían en Costa Rica
Ni el voto, ni la ideología, ni las actitudes democráticas confirman el mito de que el joven es progresista: ellos son tan diversos —y a menudo tan conservadores— como el resto de la población. Analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Poder y Negocios’
La vida diaria está marcada por estereotipos: esas ideas simplificadas y muchas veces inexactas, a veces conscientes y a veces inconscientes. Las usamos para asignarle etiquetas a grupos grandes de personas, sin contemplar sus características individuales. Un gran ejemplo de este fenómeno se observa cada cuatro años, cuando llegan las elecciones nacionales. En este contexto,nunca falta quien dice que los jóvenes son siempre progresistas.
Esa percepción, sin embargo, parece estar equivocada: analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.
