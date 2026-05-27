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Bayer ofrecerá hasta $20.000 a emprendimientos de Costa Rica y Latinoamérica en convocatoria 2026

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Por Mathew Chaves

La empresa Bayer abrió la convocatoria 2026 de Legado, un programa regional que ofrecerá mentorías, capacitaciones y apoyo económico a iniciativas latinoamericanas con proyectos activos y escalables.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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