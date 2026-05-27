Bayer ofrecerá hasta $20.000 a emprendimientos de Costa Rica y Latinoamérica en convocatoria 2026

La empresa Bayer abrió la convocatoria 2026 de Legado, un programa regional que ofrecerá mentorías, capacitaciones y apoyo económico a iniciativas latinoamericanas con proyectos activos y escalables.

Representantes de Bayer anunciaron la apertura regional de Legado 2026 para emprendimientos activos de América Latina. (TOBIAS SCHWARZ/AFP)

La convocatoria estará disponible en 10 países de América Latina y forma parte de la tercera edición regional del programa impulsado por Bayer, orientado a fortalecer proyectos vinculados con innovación y crecimiento empresarial.

Según informaron en un comunicado, la lista incluye: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

“El desafío es cómo ayudarlas a escalar, fortalecerse y llegar a más personas”, afirmó la presidenta de Bayer en Costa Rica, Miriam Limbach, según el comunicado divulgado por la compañía.

Legado brindará mentorías estratégicas, acompañamiento técnico y espacios de formación especializada. Además, dos iniciativas seleccionadas recibirán financiamiento de $20.000 para acelerar su expansión en la región.

El incentivo económico será entregado únicamente a dos emprendimientos destacados de la edición 2026. Bayer indicó que el dinero deberá utilizarse para fortalecer y ampliar el alcance de las soluciones seleccionadas.

El programa también ofrecerá acceso a una comunidad regional de formación para las iniciativas escogidas, con sesiones enfocadas en desarrollo de presentaciones, comunicación efectiva, medición de impacto y preparación para futuros procesos de inversión.

El director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Bayer PACA (Países Andinos, Centroamérica y Caribe), Germán Fernández, explicó que las iniciativas seleccionadas tendrán exposición ante corporaciones, inversionistas, organismos multilaterales y representantes del ecosistema emprendedor latinoamericano mediante actividades y eventos especializados.

Por su parte, el consultor sénior de Endeavor para Legado, Patricio Gigli, indicó que el programa pretende conectar emprendimientos con redes regionales de crecimiento y oportunidades.

El programa Legado 2026 ofrecerá mentorías, capacitaciones y apoyo económico a iniciativas seleccionadas.

La convocatoria está dirigida a startups, emprendimientos y organizaciones que ya cuenten con soluciones operativas y resultados demostrables dentro de sus respectivas comunidades o mercados.

Las propuestas deberán demostrar impacto en sectores relacionados con salud, agricultura o seguridad alimentaria. El programa no aceptará proyectos que todavía se encuentren en etapa de idea o planificación inicial.

La compañía informó que cuatro startups seleccionadas viajarán a Manaos, Brasil, para participar entre el 9 y el 11 de setiembre de 2026 en la conferencia Impact Minds de Latimpacto como parte de la delegación oficial de Bayer.

Las postulaciones para Legado 2026 permanecerán abiertas hasta el 31 de mayo de 2026 mediante el siguiente enlace: Legado 2026