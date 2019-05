Ana Alfaro, mentora de emprendedores y directora de You Pura Vida, lo explica de esta forma: “Es decir, si su negocio realizó ventas grabadas por el IVA durante julio, deberá presentar su declaración del impuesto de ese mes a más tardar el 15 de agosto. Así sucesivamente cada mes. Si no se facturó nada durante el mes, igualmente la declaración se debe presentar en cero, porque el no presentarlo provoca una multa alta por incumplimiento en la presentación de declaraciones de impuestos”.