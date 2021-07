Costa Rica Open Future concluyó con éxito su primer proceso de incubación

En el sitio web de Flipcr.com pueden solicitarse directamente cotizaciones y pedidos de trabajo. Actualmente trabajan en implementar en el servicio de cobro online. (Flipcr.com para EF)

Tras seis meses de intenso trabajo y aprendizaje los ocho proyectos seleccionados por la incubadora Costa Rica Open Future, concluyeron esta semana su capacitación y se encuentran listos para enfrentarse al mercado.

Esta es una iniciativa público privada que cuenta con el apoyo de Telefónica Movistar en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT); el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT); y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Dentro de los equipos participantes EFPymes conversó con los líderes de Índigo Drones y Flipcr.com, quienes detallaron lo provechoso del proceso, la forma en que aprendieron de diversos temas y lo más importante, el impulso que obtuvieron para su proyecto.

"Estamos satisfechos del proceso fue muy útil y nos sirvió para ver los errores antes de ejecutar. Son realmente un impulso para proyectos como el nuestro", dijo Sergio Ballestero de Índigo Drones. (Movistar para EF)

VEA TAMBIÉN: Costa Rica Open Future dio a conocer los ocho ganadores de su primera convocatoria de startups

Índigo Drones es un emprendimiento que ofrece servicios de agricultura de precisión, y se especializa en el desarrollo de software para el monitoreo y mejora de la cadena de producción agrícola. De esta forma, combinan la interpretación de imágenes aéreas, monitoreo de datos remotos y amplio conocimiento agronómico, que facilita y mejora la toma de decisiones para el manejo del cultivo.

"Los proyectos que participan de esta capacitación no suelen ser estables y de esa forma la plataforma nos provee ayuda de diversos especialista en campos que nos resultan fundamentales. En nuestro caso pudimos aprender más del laboratorio de imágenes Pria, pues nuestro trabajo se basa en imágenes. También recibimos asesoría en la parte legal porque en para el caso de volar drones si habrán ciertos cambios y reglas por c cumplir y de no estar alerta podría afectar nuestra operación", explicó Sergio Ballestero de Índigo Drones.

Este proyecto adquirió además el apoyo de dos empresas de insumos agrícolas, que les están abriendo la puerta para que puedan entrar a través de ellos en este nicho de mercado, y complementan su aporte con el acompañamiento a fincas de posibles clientes.

"Los procesos de incubación para emprendedores son beneficiosos porque permiten la guía de los mentores que nos ayudan a salir de problemas y errores que uno cometió, y son un trampolín para la aceleración de nuestro emprendimiento", agregó Ballestero.

Impresión remota

Flipcr.com es la primera plataforma ubicada en la nube que permite imprimir todo tipo de materiales universitarios, publicitarios y de oficina 24/7 con pago en línea, sin filas y con diseños predeterminados, dirigido a estudiantes, pequeños empresarios y empresas, desde cualquier parte del mundo.

Inmersos en el ambiente universitario y ubicados en San Pedro de Montes de Oca, este es un proyecto cuyos orígenes se remotan a tres años atrás, pero ya como Flipcr.com la idea se cristalizó hace un año y medio. Para ello se tomaron en cuenta necesidades específicas de su mercado meta: las enormes filas para imprimir, la necesidad de los microsempresarios de tener a disposición plantillas de diseño predeterminados ante la imposibilidad de contratar un diseñador, y la urgencia de tener cotizaciones en un periodo de tiempo muy corto.

"Con Costa Rica Open Future cambiamos nuestra visión en muchos aspectos. Teníamos muchas ideas en el aire algunas reales, otras irreales y estábamos dirigidos a un mercado estudiantil pero nos dimos cuenta de un mercado empresarial que necesita papelería diariamente, así cambiamos de estrategia y nos dirigimos a un mercado b2b, comenzamos a tener ventas y a crecer para que el negocio fuera una realidad", comentó David Bermúdez de Flipcr.com

Durante estos meses, y gracias a los mentores se convencieron de que este proyecto era una buena idea, al no existir en el mercado una solución similar y se entrenaron para enfrentarse a inversionistas para negociar y explicar mejor la idea. Para el próximo año esperan abrir su primer punto de venta en el mes de febrero.