Este último aspecto es importante, ya que muchos emprendimientos no están preparados para asumir los riesgos derivados, por lo cual, innovar se vuelve en un imposible. “Si la empresa no quiere correr riesgos en nada, no podrá innovar, y si está cerrada al cambio y a las nuevas ideas tampoco podrá hacerlo. Debe ser abierta y aceptar que de vez en cuando sus iniciativas van a fracasar, pero que otras van a tener éxito. Debe generar una cultura de ver el fracaso como aprendizaje y no como fracaso per se”, señaló el representante de Impesa.