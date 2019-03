Durante este tiempo, la asesora de imagen se ha dado a la tarea de ayudar también a mujeres emprendedoras costarricenses para que fortalezcan su imagen y que le den valor al trabajo que ellas realizan. Esto es posible mediante el programa Women's Entrepreneurship in the Americas (WEAmericas), el cual forma parte de Thunderbird School of Global Management, de la Universidad Estatal de Arizona, y que se desarrolla en diferentes países.