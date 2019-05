Sin embargo, el contacto con el teatro le mostró que era hora de hacer un cambio. “Cuando comencé a tomar clases de teatro me di cuenta de que había otro mundo, uno en el que las personas eran dueñas de su tiempo y que yo no. Empecé a analizar que no había logrado muchas cosas que me había planteado y eso no me hacía del todo feliz”, recuerda Mejías.