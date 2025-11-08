Tecnología

Amazon contraataca a Temu: estrena su sección “Bazaar” en Costa Rica con entregas en 14 días; vea de qué se trata

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El comercio electrónico global ha sido transformado en los últimos años por la irrupción de plataformas de origen asiático como Temu, Shein y AliExpress. Su modelo de negocio, basado en precios ultra bajos, una oferta masiva de productos y envíos directos desde fábrica, redefinió las expectativas de los compradores y ha capturado a un segmento masivo de consumidores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AmazonBazaarTemuSheincomercio electrónico
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.