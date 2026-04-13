Tecnología

Anthropic lanza Claude para Word para incorporar su IA en el editor de texto de Microsoft; vea lo que hace

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Por Europa Press

Anthropic ha lanzado Claude para Word, un nuevo complemento que permite a los usuarios incorporar esta inteligencia artificial en los flujos de trabajo con el editor de texto de Microsoft, ya sea para resolver dudas concretas, realizar revisiones o completar plantillas.








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