Apple pone fecha a la presentación de los nuevos iPhone 17 y estas son las novedades que todos esperan ver

Apple celebrará un nuevo evento de presentación de producto el próximo 9 de septiembre, en el que se espera conocer la serie iPhone 17.

El evento se celebrará bajo el lema ' Awe dropping’, en la sede Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos), a las 10:00 horas (11:00 de Costa Rica).

La compañía ha enviado este martes las invitaciones de prensa en las que informa que podrá seguirse la retransmisión a través de su web oficial.

Se espera que este sea el evento de presentación de la serie iPhone 17.

El diseño, aunque conserva los bordes rectos tan característicos, adopta un nuevo perfil que busca mejorar el agarre y la ergonomía. La gran novedad llegaría con la introducción del iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado destinado a sustituir la tradicional versión Plus, con apenas 5,4 milímetros de grosor y una sola cámara trasera, evidenciando la apuesta de la compañía por la portabilidad extrema y la diferenciación de producto.

La gama estaría formada, según las filtraciones de medios especializados, por cuatro variantes: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Todos incorporan la tecnología ProMotion de 120 Hz en sus pantallas, que ahora será estándar y no exclusiva de los modelos premium. El tamaño de la versión base crecerá hasta las 6,3 pulgadas, mientras que el Air lucirá una pantalla de 6,5 pulgadas, optimizada para quienes priorizan diseño y ligereza sobre potencia fotográfica.

El salto tecnológico viene de la mano del nuevo procesador A18 Bionic, diseñado para potenciar funciones de inteligencia artificial y machine learning, y alineado con el debut de iOS 18, el sistema operativo de la nueva generación. Las mejoras en conectividad también marcan la hoja de ruta, con soporte para Wi-Fi 7 y avances en el 5G, garantizando transferencias de datos más rápidas y una experiencia de usuario optimizada.

En el plano fotográfico, la apuesta es clara: sensor principal de 48 megapíxeles en toda la línea, algoritmos renovados que mejoran la captura nocturna y una cámara trasera única para el modelo Air. Los modelos Pro, por su parte, presentan un módulo de cámara de mayor tamaño y reposicionamiento del logotipo, detalles que refuerzan el carácter premium de la edición más exclusiva.

La autonomía recibe una actualización con baterías de mayor capacidad y un sistema de carga ultrarrápida. Sin embargo, el Air sacrifica parte de esta autonomía en favor de su diseño estilizado. Todo ello, junto a nuevos acabados en púrpura, verde, negro, azul y una paleta inspirada en el crepúsculo para la edición Pro Max, configura un lanzamiento que se espera —según rumores en la industria— con un precio base al alza, en torno a los 849 dólares en Estados Unidos.