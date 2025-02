Así puede recuperar hasta 15 GB de Gmail sin pagar almacenamiento ni borrar correos

Gmail es el servicio de correo electrónico de Google que tiene más funciones que componer ‘emails’. Puede programarlos, crear carpetas, organizar mensajes y mucho más.

Sin embargo, existe un problema para muchos usuarios, el espacio no es ilimitado. Debido a que su almacenamiento se comparte con Google Drive y Google Photos, cuando supera el límite en estos servicios, no podrá enviar ni recibir nuevos correos electrónicos.

“Si te quedas sin espacio de almacenamiento, esto puede suceder en Gmail: no puedes enviar ni recibir mensajes y las personas que te envían mensajes pueden recibir una notificación de que el mensaje no se puede entregar”, explicó la empresa.

Para solucionar este obstáculo, muchos recurren a borrar ‘emails’ de spam, correos promocionales, ofertas y otro contenido que no les parezca útil. No obstante, esto puede tomar tiempo y puede que no sea suficiente para liberar el espacio necesario.

¿Cuál es el truco para tener más espacio en Gmail?

Si borrar correos innecesarios no le sirvió para liberar espacio en Gmail y no quiere pagar para tener más almacenamiento, puede aplicar el siguiente truco de ‘Digital Trends’.

Se trata de crear una nueva dirección de correo electrónico que le funcione como respaldo para no perder sus datos.

A continuación, el paso a paso:

Ingrese a Google Takeout y escoja Gmail.

Inicie el proceso de exportación y descargue el archivo.

Inicie sesión en su cuenta y diríjase a ‘Configuración’.

Haga clic en ‘Reenvío’ y luego en ‘POP/IMAP’.

Ajuste las opciones POP y guarde los cambios.

Cree una nueva cuenta de Gmail.

Cuando esté lista, acceda a ‘Cuentas y exportación’.

Añada la cuenta original.

Siga las instrucciones e introduzca la dirección de su cuenta original.

Configure las opciones de importación, dentro de esta, configure el puerto en 995 y marque las siguientes casillas: ‘Utiliza siempre una conexión segura (SSL) al recuperar correo, Etiquetar los mensajes entrantes y Archivar los mensajes entrantes (Omitir la Bandeja de entrada).

Haga clic en ‘Añadir cuenta’.

Inicie la transferencia.

Monitoree el progreso en la bandeja de entrada de la nueva cuenta.

Vaya a la configuración de su nueva cuenta, acceda a la pestaña ‘Cuentas e Importación’ y elimine la cuenta original en la sección ‘Consultar el correo de otras cuentas’.

Una vez completada la transferencia, los correos antiguos se moverán automáticamente a la Papelera de la cuenta original.

Seleccione todos los correos en la Papelera de la cuenta original y vacíela para recuperar espacio.