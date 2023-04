ChatGPT: cinco consejos para conseguir las mejores respuestas de la inteligencia artificial

ChatGPT está siendo el boom en el mundo de la inteligencia artificial. Ya hemos visto de lo que es capaz: puede salvar la vida nuestras mascotas, locutar su propia emisora, componer canciones, escribir ensayos, hacer de guionista, crear videojuegos, poemas y más. Es evidente de su gran potencial y si estás pensando en comprobarlo, pero, no sabes muy bien cómo usarlo, en esta nota te explicamos cómo sacarle el máximo provecho.

ChatGPT es un chatbot conversacional impulsado por la inteligencia artificial. Fue creado por OpenAI, y está basado en el modelo de lenguaje GPT-3.5. Entre sus capacidades, resalta su habilidad de generar textos con un lenguaje coherente y simple.

Cómo se usa ChatGPT Copiado!

La buena noticia es que puedes usarlo de manera gratuita. En primer lugar, debes ingresar al sitio web la aplicación https://chat.openai.com desde tu navegador. Luego, crearte una cuenta de OpenAI y puedes empezar a interactuar. Si bien la interfaz está en inglés, no hay problema con escribirle en cualquier idioma ya que lo entenderá y entregará las respuestas en esa lengua.

Ahora bien, lo que sigue es comenzar a resolver tus dudas con ChatGPT. Le puedes consultar sobre una infinidad de temas, definiciones, comparaciones, traducciones, elaboraciones de listas y más. No obstante, para obtener respuestas concretas que resuelvan lo que buscamos, es importante redactar buenas instrucciones.

Cómo ser más eficiente con ChatGPT para buenos resultados Copiado!

A continuación, hemos preparado una serie de recomendaciones para redactar una instrucción también conocida como ‘prompt’ que te ayudará a tener las mejores respuestas.

En este sentido, El Comercio conversó con dos expertos: David Laoun Schott, gerente de Marketing Digital y Analytics en Stefanini; y Alex Salas Kirchhausen, especialista en temas directivos y profesor de la Universidad del Pacífico.

1. Realiza preguntas concretas y específicas. Se debe tener muy en claro qué se quiere averiguar o resolver. Si no estamos seguro de ello, probablemente la respuesta de ChatGPT no te satisfaga. Asimismo, la formulación de la pregunta debe estar bien definida; no debe ser confusa o tener errores gramaticales. Es importante, además, usar la misma terminología en las solicitudes.

Ejemplo: Quiero que me redactes 5 post para Instagram. Cada cada palabra no puede contener más de 10 caracteres y lo necesito para enfocar las capacidades tecnológicas de una marca X de telefonía.

2. Pon restricciones y limites. Para evitar que ChatGPT de respuestas muy amplias que se alejen de lo que pedimos, es necesario mencionarle qué información esperamos recibir y la que no. Así, obtendremos respuestas más focalizadas.

Ejemplo: quiero que me hables de la economía informal, pero no quiero que me hables desde una visión social, sino desde una visión económica.

3. Proporciona información de contexto. La información previa que le puedas brindar al chatbot, ayuda a obtener respuestas exhaustivas. Se le puede describir las circunstancias de nuestra solicitud para que la IA tenga más datos que procesar y así comprenda correctamente.

Ejemplo: vivo en Perú y estoy evaluando cómo hacer un proyecto de reforma tributaria para poder disminuir la economía informal y que los empresarios puedan ser formales y pasen a pagar impuestos. Entonces, quiero que me comentes, ¿cómo ha ido aumentando la economía informal en el Perú y por qué?

4. Verifica la información. Si bien la IA puede tener respuestas acertadas, también, se puede equivocar al igual que una persona. Han habido casos en los que ha entregado soluciones inventadas. Por lo tanto, es conveniente verificar y validar los datos. Una manera de hacerlo es pedirle a ChatGPT que te proporcione fuentes con URL específicas.

5. Reinterpreta y edita las respuestas. Aquí está la clave para ser más eficiente con la herramienta. No se trata solo de copiar y pegar los resultados. Se debe evaluar y adaptar a la realidad que uno está buscando. ChatGPT te da la posibilidad de acceder a gran información, pero es nuestra tarea usarlo según nuestro criterio.

Qué no puedo pedirle a ChatGPT Copiado!

La inteligencia de OpenAI también tiene restricciones. Pero, como explica el especialista Alex Salas es respecto a “temas más no a capacidades”.

En específico, la IA no responderá temas polémicos relacionados a crímenes, violencia, pornografía, drogas, entre otras.

“Hay un 80% de mayor probabilidad que no entregue ninguna información con respecto a un ítem vulnerable. Esto es importante porque es una herramienta abierta que la puede usar, incluso, un niño”, agrega David Laoun.

Por otro lado, Salas señala que la IA de OpenAI tiene un tiempo límite de 3 minutos para pensar una respuesta; es decir, “no le podemos pedir cosas muy largas como: escribe un un libro de 200 páginas porque porque va a detenerse cada cada 2 minutos y medio”.

Asimismo, no podemos preguntarle cuestiones sobre el presente o sobre acontecimientos posteriores a 2021 ya que ChatGTP ha sido entrenado con información de solo hasta ese año.

Otro aspecto a considerar es que el chatbot aún tiene dificultades para ser parte de un juego de roles. “A veces funciona y otras veces se le olvida que está asumiendo un rol y empieza a responder como si fuese más una consulta de conocimientos. Pero, en general ya son pocas las cosas que no puede ser”, explica Salas.

