Columna Scientia: Hackers y Hacktivismo

Columna Scientia: Un caso para aprender a aprehender

La palabra “ hacktivismo ” ha cobrado gran popularidad debido a la existencia de grupos organizados (como Anonymous) que han atacado a gobiernos y empresas. Sus autores dicen que llevan a cabo estos actos para demostrar su apoyo a alguna causa, y no les basta con dar el golpe, sino que lo hacen público, en las redes sociales.

Una definición muy básica dice que hacker es aquella persona que tiene el conocimiento para ingresar de manera irregular en sistemas informáticos con la intención de conseguir, alterar o destruir información.

Esto ha hecho creer que se trata de un siniestro personaje que delinque desde una computadora o smartphone.

No obstante lo anterior, ser hacker no es sinónimo de ser delincuente y no todos llevan a cabo sus actos mediante artilugios tecnológicos.

Kevin Mitnick es posiblemente el hacker más famoso de la historia. Hace algunos años, me comentó que muchos de sus más sonados golpes los dio sin que mediara ningún dispositivo electrónico, sino mediante la manipulación de personas. Esta práctica es conocida como ingeniería social, y se trata de engañar a través de técnicas sicológicas y sociales.

Si bien los hacktivistas han evolucionado hasta el punto que operan como corporaciones muy organizadas, hay que aclarar también que no todo hacker es hacktivista . A la mayoría le gusta dar los golpes y pasar inadvertidos. Así las cosas, no espere enterarse por las redes si su empresa está siendo la víctima.

Por lo anterior, es muy importante que su organización sea consciente de esto. Ya no basta con contar con los mejores sistemas, sino que se hace imperioso capacitar al recurso humano para evitar ser víctima de la ingeniería social.

La mejor forma de hacer esto es mediante empresas consultoras especializadas y las mejores siempre tienen (sí, adivinó) a un experto hacker a su servicio.