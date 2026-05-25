Tecnología

Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp: el límite que pocos conocen y por qué es importante hacerlo

La inteligencia artificial de la aplicación no puede quitarse por completo; sin embargo, sí puede reducirse su presencia

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Por La Nación de Argentina

La inteligencia artificial de WhatsApp responde consultas y puede realizar diversas tareas. De hecho, está completamente integrada en la aplicación de mensajería. Sin embargo, muchas personas prefieren eliminarlo de sus dispositivos: ¿se puede hacer? ¿Vale la pena?








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