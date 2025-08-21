Conversaciones privadas con Grok, la IA de Elon Musk, ahora son públicas en Google

Cientos de miles de conversaciones con el ‘chatbot’ Grok de xAI han aparecido en los resultados de búsqueda de Google sin que los usuarios fueran conscientes de ello.
