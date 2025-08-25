Tecnología

Costa Rica y Guatemala agilizan negocios con reconocimiento mutuo de firma digital

Acuerdo pionero agiliza el comercio, reduce costos y sienta las bases para una nueva era de integración económica regional

Por Redacción EF

Costa Rica y Guatemala firmaron un acuerdo para el reconocimiento mutuo de sus sistemas de firma digital, una medida que busca dinamizar el comercio bilateral, reducir costos operativos para las empresas y fortalecer la integración económica en la región.








