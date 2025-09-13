Tecnología

Crear un avatar de Snoopy: la tendencia digital que conquista y cómo lograrlo

Por Redacción EF

La nostalgia y la tecnología se han unido en un fenómeno viral que inunda las redes sociales: crear un avatar de Snoopy. Millones de usuarios están utilizando herramientas de inteligencia artificial y aplicaciones especializadas para diseñar su propia versión personalizada del icónico beagle de Charles M. Schulz. Esta tendencia no solo revive a un personaje entrañable, sino que permite a cada persona reflejar su estilo único, conectando generaciones a través de la creatividad digital.








