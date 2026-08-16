Tecnología

¿De qué sirve que Google nos avise de un terremoto segundos antes de que ocurra?

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Por Fernando Medina Morales y Pablo Máyer Suárez

El 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia. El seísmo provocó graves daños en ciudades como Cali, Pereira o Manizales y dejó más de un centenar de fallecidos en las primeras horas. Entre los testimonios recogidos tras el desastre, apareció uno especialmente revelador: algunas personas habían recibido una alerta de Google en sus teléfonos antes de sentir el terremoto.








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