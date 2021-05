“De muchas maneras, diría que no ha cambiado nada”, afirmó Joey Levin, director ejecutivo de IAC, una empresa de internet y medios con sede en Nueva York. “Llevo suficiente tiempo en el mundo de Internet y, cuando empecé, lo primero que solíamos preguntar en cada reunión era ‘¿Por qué Microsoft no hace tu negocio?’ Seis años después, la pregunta era ‘¿Por qué no lo hace Google?’ Ahora es una combinación: ‘¿Por qué no hacen esto Facebook, Google, Apple o Amazon?’”