El FBI acusa a ‘hackers’ vinculados con Corea del Norte de robar $1.500 millones en criptomonedas

El FBI ha acusado a hackers vinculados con Corea del Norte de llevar a cabo uno de los mayores robos conocidos de criptomonedas, apoderándose de unos $1.500 millones en ethereum de una empresa con sede en Dubái.

El robo, ocurrido a principios de este mes y dirigido contra Bybit, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, era otro incidente que involucra a un equipo de hackers identificados por el gobierno de Estados Unidos con los nombres de TraderTraitor y grupo Lazarus.

Grupo de 'hackers' tendrían vínculo con Corea del Norte. (Shutterstock)

Los hackers roban criptomonedas “a través de la difusión de aplicaciones de comercio de criptomonedas que fueron modificadas para incluir malware que facilita el robo de criptomonedas”, ha declarado el FBI.

En un aviso al público publicado a última hora del miércoles, el FBI dijo que creía que los hackers respaldados por Corea del Norte eran “responsables del robo”.

“Los actores de TraderTraitor están procediendo rápidamente y han convertido algunos de los activos robados en Bitcoin y otros activos virtuales dispersos en miles de direcciones en múltiples blockchains”, dijo el FBI en su anuncio. “Se espera que estos activos sean lavados aún más y eventualmente convertidos en moneda fiduciaria”.

Los medios estatales norcoreanos no han mencionado el robo ni la acusación del FBI. La misión de Pyongyang ante Naciones Unidas en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Se estima que Corea del Norte ha robado unos 1200 millones de dólares en criptomonedas y otros activos virtuales en los últimos cinco años, según la agencia de espionaje de Corea del Sur. Esto supone una inusual fuente de divisas muy necesarias para apoyar su frágil economía y financiar su programa nuclear en medio de intensas sanciones de la ONU y los estrictos cierres fronterizos de Corea del Norte durante la pandemia de coronavirus.

Por otro lado, un panel de expertos de la ONU dijo que estaba investigando 58 ciberataques sospechosos por parte de Corea del Norte entre 2017 y 2023, en los que se robaron unos 3000 millones de dólares para “supuestamente ayudar a financiar el desarrollo de armas de destrucción masiva del país”.

El cofundador y director general de Bybit, Ben Zhou, recogió el anuncio del FBI en una publicación en la plataforma social X, con un enlace a un sitio web que ofrece 140 millones de dólares en recompensas por rastrear la criptomoneda robada y lograr que sea congelada por otros intercambios.

Bybit ha dicho que una transferencia rutinaria de ethereum, una de las criptomonedas más populares, desde una llamada billetera “fría” o fuera de línea, fue “manipulada” por un atacante que transfirió la criptomoneda a una dirección no identificada.

“Fue un hackeo altamente sofisticado que apuntó a billeteras frías a través de un tipo de explotación de firma ciega, mediante la cual los atacantes crean una interfaz falsa que engaña a los usuarios, ya que es una copia casi idéntica de la plataforma de confianza”, escribió Manuel Villegas, analista de Julius Baer.

La firma de análisis de blockchain Certik ha descrito el robo como “la mayor violación” en la historia de las transacciones de blockchain.

El robo ha visto caer los precios generales de las criptomonedas en los últimos días, ya que los inversores, en parte, se han asustado por el hackeo, a pesar de que la industria recibió un impulso por la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El líder de la industria, bitcoin, cotizaba a más de 82.000 dólares por moneda el jueves, bajando de un máximo de más de 100.000 dólares hace un mes.

“La situación (...) es ciertamente dolorosa para los clientes de ByBit y probablemente generará un mayor escrutinio regulatorio”, agregó Villegas.