El Gobierno vendió la subasta de frecuencias de radio y TV como una modernización necesaria; el costo precipitó una retirada masiva de emisoras

Por Redacción EF

El plazo para la primera subasta pública de frecuencias en la historia de Costa Rica venció este 21 de noviembre confirmando los peores pronósticos: el proceso resultó devastador para el ecosistema mediático nacional. Más de 50 emisoras y una decena de canales de televisión quedaron fuera de la contienda, excluidos por un modelo de concurso que el sector califica de prohibitivo y diseñado a la medida exclusiva de quienes poseen un vasto músculo financiero.








Redacción EF

