Tecnología

El Smart TV ganó la guerra: cómo la computadora se volvió un artículo de nicho en los hogares de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La batalla por la atención digital en el hogar costarricense tiene un claro ganador. Lejos de la predicción de que los dispositivos móviles o las computadoras portátiles monopolizarían el consumo de contenidos, la pantalla grande ha reclamado su trono, pero en su versión conectada.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Smart TV
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.