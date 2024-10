El tiempo que le lleva a un ‘hacker’ descifrar una contraseña

Las contraseñas son necesarias para proteger cuentas, información sensible y datos personales. Es importante que la clave de acceso sea lo suficientemente fuerte, ya que los hackers utilizan varios métodos para descifrarlas. Recientemente, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), publicó la segunda versión de ‘Directrices de Identidad Digital’, con propuestas para mejorar la ciberseguridad de usuarios y empresas.

Las novedades de este informe fueron sugerencias como que las contraseñas no se deben cambiar periódicamente, no deben tener requisitos obligatorios de caracteres o números y no deben necesitar de las típicas preguntas de seguridad para ser restablecidas. “Los verificadores y los CSP no deberán imponer otras reglas de composición (por ejemplo, que requieran mezclas de diferentes tipos de caracteres) para las contraseñas”, indicó uno de los ítems más relevantes del documento.

LEA MÁS: Dos firmas ticas se fusionan y forman Hikru, que entra en la nueva era de los servicios informáticos de ‘nearshoring’ apoyándose en la IA

Sin embargo, varios reportes aseguran que la combinación de caracteres y las claves de acceso largas son las más difíciles de descifrar. Al respecto, el servicio de seguridad Hive Systems publicó una tabla sobre el tiempo que le tomaría a un hacker descifrar una contraseña. Esta información se actualiza cada año para que los usuarios puedan tomar decisiones apropiadas por su ciberseguridad.

Cuatro caracteres

Solo números: de inmediato.

Minúsculas: de inmediato.

Minúsculas y mayúsculas: tres segundos.

Números, minúsculas y mayúsculas: seis segundos.

Números, minúsculas, mayúsculas y símbolos: nueve segundos.

Es importante que las contraseñas que se utilicen no sean las mismas para todas las cuentas o dispositivos. (Shutterstock)

Cinco caracteres

Solo números: de inmediato.

Minúsculas: cuatro segundos.

Minúsculas y mayúsculas: dos minutos.

Números, minúsculas y mayúsculas: seis minutos.

Números, minúsculas, mayúsculas y símbolos: 10 minutos.

LEA MÁS: Así resolvió la Contraloría cada una de las objeciones al cartel de 5G: ¿Qué ordenó a Sutel? ¿Podrá el ICE participar en la subasta?

Seis caracteres

Solo números: de inmediato.

Minúsculas: dos minutos.

Minúsculas y mayúsculas: dos horas.

Números, minúsculas y mayúsculas: seis horas.

Números, minúsculas, mayúsculas y símbolos: 12 horas.