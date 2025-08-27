El truco secreto de WhatsApp para liberar espacio y recuperar mensajes perdidos

Muchas personas quieren encontrar la papelera de WhatsApp, tanto para recuperar documentos como para borrar definitivamente los archivos y ganar espacio en el celular.

Sin embargo, la aplicación de mensajería de Meta no cuenta con una papelera de reciclaje como tal. A diferencia de otros sistemas, la plataforma no dispone de un repositorio temporal donde se almacenen los elementos eliminados antes de su borrado definitivo.

El mecanismo que cumple una función similar es la copia de seguridad. Se trata de un respaldo de los chats y archivos que se almacena en servicios de nube externos: Google Drive para dispositivos Android e iCloud para iPhone.

Es importante aclarar que, si se sobrescribe la copia de seguridad, no se podrán encontrar los archivos anteriores, así como los nuevos cuando se recupera una versión vieja: la copia de seguridad sirve como una “foto” del momento del guardado y, al recuperarse, no se puede recuperar parcialmente.

Cómo recuperar conversaciones y archivos

El acceso a los contenidos eliminados depende de la existencia de una copia de seguridad reciente. El procedimiento para restaurarlos no es un simple botón, sino que requiere forzar a la aplicación a cargarse desde su último punto de guardado. A continuación, el paso a paso:

Desinstalar y reinstalar WhatsApp en el celular. Verificar el número de teléfono y, en el caso de iPhone, el Apple ID. Durante el proceso, la aplicación detectará automáticamente el archivo de respaldo. Pulsar la opción “Restaurar historial de chats”. Es posible que, por seguridad, se solicite una verificación de identidad mediante un código enviado por SMS o llamada.

Con este método se recuperarán las conversaciones hasta la fecha del último respaldo. Cualquier mensaje o archivo recibido después de esa copia y antes de la reinstalación se perderá de forma permanente.

Para que los videos también sean restaurados, es necesario tener activada previamente la opción “Incluir videos”

La alternativa para liberar espacio: vaciar chats

En el escenario opuesto, cuando el objetivo es eliminar contenido para optimizar el rendimiento del teléfono, la aplicación ofrece herramientas específicas. La acumulación de archivos multimedia es una de las principales causas de la falta de espacio en los celulares.

Para ello, los usuarios pueden vaciar el contenido de las conversaciones sin eliminarlas de la pestaña de chats ni salir de los grupos. El procedimiento varía ligeramente si se desea limpiar un chat individual o todos a la vez.

Para vaciar un chat individual o grupal:

En la pestaña “Chats”, abrir la conversación que se quiera vaciar.

Tocar el ícono de tres puntos o la opción “Más” y seleccionar “Vaciar chat”.

El sistema ofrece la posibilidad de marcar o desmarcar la casilla para eliminar los archivos multimedia también de la galería del dispositivo.

Hacer clic en “Vaciar chat”.

Para vaciar todos los chats simultáneamente:

Ir a > Ajustes > Chats > Historial de chats.

Tocar la opción “Vaciar todos los chats”.

Al igual que en el método anterior, se puede elegir si se eliminan los archivos de la galería y también los mensajes destacados.

Finalmente, presionar “Vaciar chats”.

Este procedimiento no eliminará a ningún usuario de los grupos. Los mensajes vaciados solo podrán recuperarse si se restaura una copia de seguridad anterior al vaciado; una vez que el respaldo se actualiza, el historial previo se pierde.