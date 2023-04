Electronic Arts presentó el logo de EA Sports FC, el reemplazante de FIFA 24

Uno de los matrimonios más longevos y fructíferos del mundo del entretenimiento fue el de FIFA con EA. Durante 29 años y decenas de juegos, el nombre FIFA supo mejorar año tras año para coronarse como el videojuego de fútbol más popular con recaudaciones soñadas por cualquier empresa alrededor del mundo. Pero como toda historia tiene un fin, una disputa por el costo de la licencia del nombre FIFA rompió años de relación y en 2023 no tendremos un FIFA 24 sino el primero de los EA Sports FC.

Para afianzar esta nueva etapa, EA (la compañía que se encargó en estas tres décadas del desarrollo del juego), de la mano de todas las grandes empresas de videojuegos como Nintendo, PlayStation y Xbox, lanzaron posteos en lo que se ve cómo será el nuevo logo del juego de deportes y confirmaron que llegará para julio de 2023.

Entre las novedades, sabemos que no tendrá pérdidas en las licencias regionales, solo el nombre. Esto quiere decir que se mantendrán las ligas y los nombres más importantes dentro del juego. Estará la Copa Conmebol Libertadores, la UEFA Champions League, tendrá nuevos acuerdos con ligas como la Premiere de Inglaterra y estará también la LPF de Argentina, La Liga de España, la Bundesliga, la Sudamericana, entre otros y sumará ligas y torneos femeninos con todas sus protagonistas.

También se espera que el Ultimate Team, el modo éxito en ventas del juego, también tenga modificaciones y novedades como así también el modo carrera, que podría sumar su pata online.

Donde si veremos una pérdida es en el próximo mundial, que no estará incluido como lo fue Qatar 2022, ni tendremos la pata de esports oficiales de la FIFA, que aún no se comunicó cómo será esa reestructuración.

¿Qué pasará con el nombre FIFA? Copiado!

Según el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, la organización tendrá su propio juego en el futuro cercano que competirá de manera directa con EA. Esto había sido anunciado previamente cuando se dió a conocer la diferencia económica para la renovación de la licencia, y fue nuevamente reconfirmado por Infantino en una reciente entrevista. Lo que aún no se sabe es qué compañía podría llenar los zapatos de EA con un juego tan masivo como FIFA. Las licencias, los derechos, y el desarrollo es un enorme desafío para cualquier empresa que quiera tomarlo, y hoy solo tenemos a EA y a Konami dentro del negocio. Si bien se sumarán juegos como el UFL (un free to play de fútbol) y se rumoreó en un momento que 2K, creadores del NBA2K, podrían hacerse cargo, aún no hay nada concreto.

Los logos antiguo (i) y nuevo (d) del videojuego más popular de fútbol en el mundo. Shutterstock.

