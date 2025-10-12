Tecnología

¿Es buena idea recurrir a ChatGPT cuando estamos deprimidos o ansiosos?

Escuchar
Por Felipe Soto-Pérez y Madalin Marian Deliu Dumitru

La salud mental es uno de los asuntos que más preocupan hoy en día. Se calcula que cuatro de cada diez personas tendrán un problema de este tipo a lo largo de su vida. De ahí la urgencia de encontrar soluciones validadas por la evidencia científica. Algunas de las soluciones que se barajan tienen que ver con el uso de ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial, propuestas que pueden generar curiosidad pero también dudas y desconfianza.








