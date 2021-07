Especialistas del mundo recomiendan mantener la neutralidad de la red en Latinoamérica

Olga Madruga-Forti (izq.) visitó Costa Rica este martes. La FCC seguirá compartiendo su experiencia en diferentes países de Latinoamérica, dijo la analista. (María Fernanda Cruz)

Internet es un espacio libre hasta que las proveedoras de servicios de telecomunicaciones deciden cuáles contenidos pueden llegar primero y cuáles después.

Pero, ¿eso violenta alguna ley?

Desde febrero, en Estados Unidos sí. La jefa de la sección de análisis y negociación de la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Olga Madruga-Forti, estuvo en Costa Rica, donde explicó los tres principios en los que se basó su país para prohibir esta conducta: no se puede bloquear, "estrangular" ni favorecer el tráfico de un contenido por encima de otro.

Sobre esos tres pilares, EE. UU. montó un documento de 400 páginas criticadísimas por los sectores empresariales y republicanos del país, que lo consideraron una violación a sus derechos comerciales.

Lo que los operadores critican, entre otras cosas, es que la obligación de la inversión en la red está recayendo sobre sus hombros, cuando los proveedores de grandes cantidades de contenido (como Netflix) se hacen millonarios y no pagan nada. Al menos no en el desarrollo de esa infraestructura.

De hecho, un nuevo proyecto de ley presentado en el congreso por el un diputado republicano de Georgia, podría invalidar ahora la resolución de la FCC, con el argumento de que la agencia estadounidense está extendiendo una vieja ley que obstaculizará el despliegue de banda ancha en el país.

El especialista en políticas públicas de Google Argentina, Pedro Less, combate así esa argumentación: en una ruta nacional, los autos no pagan por pasar encima. Cancelan sus impuestos, como usuarios del servicio, pero no pagan por el peso que llevan encima.

Precisamente, EE. UU. definió que esos servicios prestados por el operador son públicos y por eso se debe proteger al usuario. "No regulamos Internet, Regulamos el servicio de acceso a Internet", especificó.

Latinoamérica le ha seguido la pista a este concepto desde hace años. Chile aprobó la primera ley de neutralidad de la red del mundo en el 2010 y Brasil acuñó el concepto en su Marco Civil de Internet en el 2014.

El exregulador de telecomunicaciones colombiano, Iván Sánchez, comentó que países como Costa Rica, Colombia y Ecuador también han avanzado en el tema. Sin embargo, Costa Rica aún carece de esta regulación.

Para Sánchez, sin embargo, el tráfico en Internet se diferencia por lo pesado de su contenido: entre más movimiento y color haya, más carga sobre la red significará. Y esas diferencias sí "caben" dentro del concepto de neutralidad de la red.

"Todos los contenidos de voz por IP deben ser tratados de la misma manera, todos los de video también", indica Sánchez. Pero un video en youtube no debería cargarse más lento o más rápido que, por ejemplo, uno en Vine.

Madruga-Forti recomendó a los países que conozcan la legislación aplicada por Estados Unidos: "Nosotros estamos comprometidos a compartir nuestras líneas generales y nuestra experiencia, para que otros países no cometan nuestros mismos errores", concluyó la especialista.