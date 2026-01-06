Estos son los 10 automóviles nuevos con menor fiabilidad proyectada para el 2026

La compra de un automóvil nuevo es una de las decisiones financieras más importantes para una familia o persona soltera, dado que el precio de mercado de algunas unidades suele superar los $50.000. Por este motivo, los compradores buscan modelos que garanticen durabilidad y minimicen las visitas imprevistas al taller.

Para asistir en esta elección, la organización especializada Consumer Reports realiza un seguimiento anual de fiabilidad. En su edición más reciente, se procesaron datos de más de 350.000 vehículos, evaluando aspectos que van desde ruidos en los frenos hasta fallas críticas en el tren motriz.

Las métricas del reporte analizan 20 áreas potenciales de desperfectos. Los hallazgos de este ciclo señalan una incidencia particular de problemas en los sistemas de propulsión eléctrica (EV) y en los vehículos híbridos enchufables (PHEV), debido a la complejidad de sus componentes electrónicos.

A continuación, se detallan los 10 modelos que registraron los resultados más bajos en las pruebas de confiabilidad. El listado se presenta en orden descendente hasta llegar al modelo con las fallas más severas.

Es relevante aclarar que este análisis corresponde al mercado de Estados Unidos, por lo que la disponibilidad de los modelos y el origen de su ensamblaje podrían diferir de las versiones comercializadas directamente en Costa Rica.

Modelos con mayores incidencias reportadas por los usuarios

Chrysler Pacifica 2024 es una minivan híbrida enchufable. (Chrysler/Galería)

10. Chrysler Pacifica Hybrid (PHEV): Este vehículo tipo miniván presenta fallas ya registradas en partes clave de la transmisión y del motor. Además, varios propietarios señalaron problemas en el sistema electrónico del interior, ya que la pantalla central en ocasiones deja de funcionar y queda en negro.

El Honda Prologue es el SUV totalmente eléctrico de Honda, desarrollado en colaboración con General Motors. (Honda/Autotest)

9. Honda Prologue (Eléctrico): Los puntos críticos para este SUV eléctrico incluyen fallas en el sistema de carga y en el aire acondicionado. El reporte menciona casos donde la batería principal de tracción requirió un reemplazo total por defectos de fábrica.

Kia EV6. (Kia/Edmundus)

8. Kia EV6 (Eléctrico): Los usuarios de este modelo informaron sobre dificultades con la unidad de control de carga integrada, lo que imposibilita el reabastecimiento de energía. También se registraron fallos en los frenos y en accesorios de la carrocería.

Kia EV9. (Kia/Latincarros)

7. Kia EV9 (Eléctrico): Se trata de un carro con tres filas de asientos cuya principal debilidad está en la batería. Los informes técnicos indican que algunas partes internas de la batería fallan antes de tiempo, por lo que es necesario reemplazar componentes del paquete completo.

Mazda CX-90. ( - /Mazda)

6. Mazda CX-90 (Combustión): La versión tradicional de este modelo mediano muestra debilidades en los sistemas de dirección y frenado. Además, los propietarios reportaron fallas frecuentes en los accesorios eléctricos, como el sistema de acceso sin llave.

Genesis GV60, un SUV crossover eléctrico de lujo compacto. (GenesisMotors/Reddit)

5. Genesis GV60 (Eléctrico): Este SUV de lujo reporta desprendimientos en las molduras exteriores del parabrisas. Asimismo, el estudio registra alertas críticas en el panel de instrumentos relacionadas con el funcionamiento de la batería de alto voltaje.

Mazda CX-90 PHEV (híbrido enchufable). (Mazda/Internet)

4. Mazda CX-90 Híbrido Enchufable: Esta versión suma fallas en el motor eléctrico y la transmisión secundaria. Un caso registrado detalla que el vehículo se apagó por completo una semana después de la compra debido a fugas en el sistema de gestión de la batería.

Chevrolet Blazer EV 2025. (Chevrolet/Ancirachev)

3. Chevrolet Blazer EV (Eléctrico): El modelo presenta fallas frecuentes en el sistema de aire acondicionado y problemas en la batería secundaria de 12 voltios. Además, usuarios reportan que las pantallas digitales del interior a veces se quedan congeladas sin previo aviso.

Camioneta Rivian R1T totalmente eléctrica. (Rivian/Puro Motor)

2. Rivian R1T (Eléctrico): Este pick-up eléctrico registra problemas importantes en el motor y la transmisión. Otros fallos comunes involucran el sistema de suspensión y motores defectuosos en las manijas eléctricas de las puertas.

GMC Acadia 2024. (GMC/Carscoop)

1. GMC Acadia (Combustión): Este modelo registra la mayor tasa de fallas críticas en el listado. Los reportes incluyen fugas de líquido en la transmisión y pérdidas totales de presión de aceite en el motor antes de alcanzar los 5.600 kilómetros de recorrido.

Los datos recopilados en el reporte de fiabilidad indican que la electrónica compleja y los nuevos sistemas de carga eléctrica son las áreas de mayor fricción para los fabricantes actuales. La organización recomienda a los usuarios verificar los programas de garantía y los registros de servicio antes de optar por estos modelos.