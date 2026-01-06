Tecnología

Estos son los 10 automóviles nuevos con menor fiabilidad proyectada para el 2026

Por Mathew Chaves

La compra de un automóvil nuevo es una de las decisiones financieras más importantes para una familia o persona soltera, dado que el precio de mercado de algunas unidades suele superar los $50.000. Por este motivo, los compradores buscan modelos que garanticen durabilidad y minimicen las visitas imprevistas al taller.








