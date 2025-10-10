Facebook cambió el algoritmo de recomendación: esto es lo que deben saber en su empresa

Meta ha actualizado el algoritmo de recomendación de Facebook.

El objetivo es impulsar más videos del interés de los usuarios con un nuevo algoritmo de recomendaciones que destacará lo más reciente, y fomentar la conversación sobre los temas de interés común con los amigos a través de los ‘reels’.

El nuevo motor de recomendación de Facebook es “más inteligente” y comprende “más rápido” los intereses de los usuarios, según ha señalado la compañía tecnológica en un comunicado. De esta forma, destacará más contenido de lo que quieren ver y más actualizado.

Este cambio no afecta al formato de video ni a su duración, sino solo al contenido. Y los usuarios pueden retocar en cierta medida el algoritmo a través de lo que deciden marcar como que no les interesa -en ‘reels’ y comentarios- o guardar, para ver más tarde.

Meta ha actualizado el algoritmo de recomendación de Facebook. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

También habrá nuevas burbujas de amigos, que se mostrarán en los ‘reels’ y el ‘feed’ para que los usuarios vean las publicaciones que han gustado a sus amigos. Esta burbuja, además, abre un ‘chat’ privado, a modo de invitación para hablar sobre intereses comunes.

Para profundizar en contenidos de interés, Facebook también permite usar la inteligencia artificial para obtener sugerencias de ‘reels’, sin salir del reproductor.