Fascinante: así se veían Costa Rica y el mundo en mapas de 1587, 1790 y 1812

La tecnología ha permitido conocer los rincones del planeta gracias a mapas satelitales interactivos, casi en tiempo real, y sin salir de casa o desde un Smartphone. La reina de las aplicaciones en este paraíso de los amantes de la geografía actual es Google Earth, pero, ¿cómo era el planeta hace 400 años? ¿O más bien cómo era representado? Y la pregunta que nos atañe en Costa Rica: ¿cómo dibujaron a nuestro territorio los cartógrafos de entonces? Ya tenemos las respuestas.

Una funcionalidad de la aplicación Google Earth permite navegar el mundo en 1587, con la versión digitalizada de los mapas de la colección de David Rumsey, un renombrado coleccionista en cartografía. Se trata de un planisferio del estudioso italiano Urbano Monti (1544-1613).

América en un mapa de 1587 | Captura en Google Earth, Fabrice Le Lous.

En cartografía, es uno de los documentos más importantes en la historia. En este documento de casi tres metros se puede hallar numerosos detalles geográficos de aquella época. “Es un increíble atlas original de 60 hojas dobles a color, con la única intención de plasmar la realidad geocartográfica del planeta al papel”, según apuntó El Español Omicrono.

Pero no solo se trata de dicho mapamundi. La colección completa alojada en Google Earth incluye mapas de 1550 al 1700, del 1700 al 1750 o del 1750 al 1800. También hay mapas del siglo XX (1900 y 1950).

Colombia en un mapa de 1840 | Captura en Google Earth, Fabrice Le Lous.

Todos estos documentos incluyen imágenes de ciudades y países, como Lima y Perú, tres versiones antiguas de París y Francia, tres versiones antiguas de Nueva York y EE. UU., etc.

Para navegar usted mismo en el mapa, ingrese aquí: Google Earth Voyager in Time | Historical Maps from Around the World

Hay que tener en cuenta que se trata de un mapamundi digitalizado. Los mapas están divididos a escala y se sitúan sobre el globo terráqueo virtual de Google. Eso sí: es una herramienta fascinante para los entusiastas de viajar y de la geografía, y lo mejor es praparar un buen café o la bebida de su preferencia, y disponer de al menos 40 minutos para disfrutar de todo el contenido disponible.

Para que todo el globo digital se ‘vista’ de mapa antiguo, se debe elegir la opción con el año de interés entre estos cuatro íconos ubicados al norte del océano Atlántico:

Captura en Google Earth, Fabrice Le Lous.

Al acceder, por medio del índice se puede seleccionar la época en la que quiere navegar sobre el planeta. También se incluye mapas de diferentes ciudades, en distintas épocas. Una buena alternativa para imaginar el pasado.

Estas son algunas capturas interesantes que pueden verse en Google Earth:

París, Francia, en mapa de 1716 | Captura en Google Earth, Fabrice Le Lous.

Nicaragua y Costa Rica en mapa de 1587 | Captura en Google Earth, Fabrice Le Lous.

Centroamérica en mapa de 1587 | Captura en Google Earth, Fabrice Le Lous.

Centroamérica en mapa de 1790 | Captura en Google Earth, Fabrice Le Lous.

Europa y África en mapa de 1587 | Captura en Google Earth, Fabrice Le Lous.

Nueva York, EE. UU., en mapa de 1836 | Captura en Google Earth, Fabrice Le Lous.

---

