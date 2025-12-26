Google ahora permite cambiar la dirección de Gmail: aprenda cómo hacerlo

Por primera vez en su historia, Google está implementando una función que permite a los usuarios modificar su dirección de correo electrónico que termina en @gmail.com sin perder ningún dato ni tener que crear una cuenta nueva. El cambio, que comenzó a desplegarse de manera gradual esta semana, representa una de las actualizaciones más esperadas por millones de usuarios en todo el mundo.

Una limitación histórica llega a su fin

Hasta ahora, la política de Gmail era inflexible: si un usuario deseaba cambiar su dirección de correo electrónico @gmail.com, la única opción era crear una cuenta completamente nueva y migrar manualmente todos los datos, correos, contactos y archivos almacenados. Esta restricción obligaba a muchas personas a mantener direcciones creadas en la adolescencia o que ya no reflejaban su identidad profesional actual.

La nueva función permite modificar únicamente el nombre de usuario anterior al símbolo “@”, manteniendo el dominio @gmail.com. Según la documentación oficial de Google, “la dirección de correo de tu cuenta de Google es la que usas para iniciar sesión en los servicios de Google”, y ahora esa dirección principal podrá actualizarse conservando todos los datos existentes.

Cómo funciona el cambio de dirección

El proceso, una vez habilitado en la cuenta del usuario, resulta relativamente sencillo. Para verificar si la función está disponible, los usuarios deben acceder a myaccount.google.com, dirigirse a la sección “Información personal”, seleccionar “Correo electrónico” y buscar la opción “Cambiar el correo de la cuenta de Google”.

Si la opción aparece disponible, el usuario podrá introducir el nuevo nombre de usuario deseado, siempre que no esté siendo utilizado por otra cuenta de Google o haya sido usado anteriormente y luego eliminado. Una vez completado el cambio, la dirección antigua no desaparece, sino que permanece activa como alias de correo electrónico alternativo.

Esto significa que los correos enviados a ambas direcciones —la antigua y la nueva— llegarán a la misma bandeja de entrada. Además, los usuarios podrán iniciar sesión en todos los servicios de Google utilizando cualquiera de las dos direcciones indistintamente.​

Limitaciones y requisitos importantes

Google ha establecido restricciones claras para evitar abusos y garantizar la seguridad del sistema. La principal limitación es que cada cuenta solo podrá cambiar su dirección de correo @gmail.com un máximo de tres veces en toda su vida.​

Adicionalmente, después de realizar un cambio, el usuario deberá esperar 12 meses completos antes de poder modificar nuevamente su dirección. Google también especifica que la nueva dirección no podrá eliminarse una vez creada, aunque el usuario sí puede revertir a su dirección anterior en cualquier momento.​

Según la información disponible en la página de soporte de Google, “todos los datos guardados en tu cuenta no se verán afectados. Esto incluye fotos, mensajes y correos enviados a tu dirección de correo anterior”.​

Despliegue gradual y disponibilidad

La función se encuentra actualmente en fase de implementación progresiva y no está disponible para todos los usuarios de manera inmediata. La documentación oficial apareció inicialmente en hindi, lo que sugiere que Google comenzó las pruebas en India antes de expandir la funcionalidad a otras regiones.​

No existe una fecha confirmada para su disponibilidad global ni información específica sobre cuándo llegará a países de América Latina, incluyendo Costa Rica. La compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre el calendario de implementación.​

Implicaciones para usuarios y empresas

Esta actualización tiene particular relevancia para profesionales y emprendedores que utilizan direcciones de Gmail poco profesionales creadas años atrás. La posibilidad de actualizar a una dirección más corporativa sin perder el historial de comunicaciones, contactos y archivos almacenados representa una ventaja significativa.​

Para las empresas que utilizan cuentas personales de Gmail, la función ofrece una alternativa antes de migrar a soluciones empresariales como Google Workspace, aunque expertos recomiendan que las organizaciones formales mantengan dominios corporativos personalizados para proyectar mayor profesionalismo.​

Consideraciones de seguridad

A pesar de los beneficios, especialistas en seguridad digital han señalado posibles riesgos. La autenticación en plataformas de terceros que utilizan Gmail como método de inicio de sesión podría presentar inconsistencias durante el período de transición.​

Además, en sistemas operativos como ChromeOS, el cambio de correo principal podría generar un perfil de usuario completamente nuevo si no se gestiona correctamente. Por estas razones, los especialistas recomiendan realizar una copia de seguridad completa de todos los datos antes de efectuar cualquier modificación en la dirección de correo electrónico.​

Pasos para prepararse

Mientras la función se despliega globalmente, los usuarios interesados pueden prepararse revisando periódicamente la configuración de su cuenta de Google para verificar si la opción ya está disponible. También es recomendable identificar qué servicios y aplicaciones de terceros están vinculados a la dirección actual de Gmail para actualizar esa información una vez realizado el cambio.

Esta actualización marca un punto de inflexión en la gestión de identidades digitales dentro del ecosistema de Google, ofreciendo mayor flexibilidad a usuarios que durante años han estado vinculados a direcciones que ya no representan su realidad personal o profesional actual.