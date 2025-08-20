Tecnología

Google entra de lleno a la guerra de los plegables: conozca el nuevo Pixel 10 Pro Fold

El nuevo integrante de la familia Pixel combina una pantalla inmersiva de ocho pulgadas con la potencia del chip Tensor G5 y una resistencia sin precedentes al agua y polvo.

EscucharEscuchar
Por Europa Press

Google completó la serie de teléfonos Pixel 10 con el plegable Pixel 10 Pro Fold, que llega con una pantalla interior de gran tamaño que alcanza las 8 pulgadas, la potencia del procesador Tensor G5 y un diseño resistente al agua y al polvo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Google Pixelteléfonos plegablesTensor G5Gemini
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.