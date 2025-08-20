Google entra de lleno a la guerra de los plegables: conozca el nuevo Pixel 10 Pro Fold

Google completó la serie de teléfonos Pixel 10 con el plegable Pixel 10 Pro Fold, que llega con una pantalla interior de gran tamaño que alcanza las 8 pulgadas, la potencia del procesador Tensor G5 y un diseño resistente al agua y al polvo.

Google celebró este miércoles un nuevo evento Made by Google de la mano del presentador Jimmy Fallon, quien condujo la presentación de las novedades de producto, protagonizadas por la serie Pixel 10.

En esta serie se enmarca Pixel 10 Pro Fold. El nuevo plegable tipo de libro de Google ofrece una pantalla Super Actua Flex de 8 pulgadas en el interior, diseñada para sumergir a los usuarios en el contenido multimedia y para facilitarles la multitarea.

Google lo diseñó para durar, y para ello lo dotó de una bisagra sin engranajes que hace que pueda resistir diez años de pliegues, y lo reforzó con el cristal Gorilla Glass Victus 2 de Corning para que soporte arañazos y caídas.

Es, además, resistente al agua y al polvo con una certificación IP 68, lo que convierte a Pixel 10 Pro Fold en el primer plegable de Google en ofrecer este tipo de protección.

El nuevo pixel 10 Pro Fold de Google cuenta con una pantalla interna de 8 pulgadas, una bisagra rediseñada y, por primera vez en un plegable de la marca, resistencia al agua IP 68. (Jeff Evans/Google)

En el exterior, hay una pantalla Actua de 6,4 pulgadas y una cámara trasera de tres lentes, liderada por un sensor gran angular de 48 megapíxeles, con un ultra gran angular de 10,5 megapíxeles y un teleobjetivo de 10,8 megapíxeles que admite hasta diez aumentos y hasta 20 aumentos con la tecnología Super Res Zoom.

La bisagra permite colocar el dispositivo en un modo sobremesa para ver contenidos o convertirlo en un trípode para sacar fotografías y timelapses. También se puede habilitar la pantalla partida para usar varias aplicaciones de manera simultanea, ampliando o reduciendo el espacio que ocupan según se necesite.

El dispositivo llega con las capacidades de Gemini, que permiten generar imágenes y vídeos, buscar información ya realizar tareas que requieren acceder a información de diferentes aplicaciones.

Todo ello está respaldado por el procesador Tensor G5, el mismo que impulsa el resto de integrantes de la serie Pixel 10, y por una batería que ofrece más de 24 horas de uso y hasta 84 con el modo de ahorro extremo. Tiene soporte para la carga magnética con Qi2 de la mano de la tecnología PixelSnap.

Pixel 10 Pro Fold ofrece hasta siete años de actualizaciones de Android y de seguridad e incluye funciones impulsadas por inteligencia artificial para reforzar la seguridad del dispositivo y los datos, como la protección frente a llamadas y mensajes fraudulentos o el bloqueo en caso de robo.

Este plegable está disponible en los colores Moonstone (gris) y Jade (amarillo suave), con 16GB de memoria RAM y una capacidad interna de 256GB, 512GB o 1TB.