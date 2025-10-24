Tecnología

Intel registra primer trimestre rentable en 18 meses: Inversiones del gobierno de Estados Unidos y de Nvidia impulsan dramática recuperación

Por Redacción EF

El fabricante estadounidense de chips Intel ha marcado un hito significativo en su accidentada historia reciente, al reportar ganancias netas de $4.100 millones en el tercer trimestre de 2025, revirtiendo dramáticamente una pérdida de $16.600 millones registrada en el mismo período del año anterior.








