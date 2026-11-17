Costa Rica podría obtener un aumento acumulado del 5,6% en su producto interno bruto (PIB) en un horizonte de diez años mediante una adopción amplia de la inteligencia artificial y un alto impacto de esta tecnología en la productividad. La estimación figura en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) De la digitalización a la inteligencia artificial: cómo transformar las promesas en productividad, que sitúa al país entre los de mayores ganancias potenciales del grupo analizado.

El resultado costarricense, de 5,57% antes del redondeo, supera el promedio de 5,13% de los 13 países latinoamericanos incluidos en la simulación. Solo Argentina, con un 6,07%, y Colombia, con un 5,73%, registran incrementos potenciales mayores en ese escenario.

La cifra no es una proyección de crecimiento anual ni una ganancia garantizada. Corresponde a una simulación condicionada a una alta adopción de la IA y a mejoras importantes en la productividad de las tareas en las que se utiliza. En un escenario moderado, el aumento acumulado estimado para Costa Rica sería de 1,08%; con baja adopción y bajo impacto, se reduciría a 0,27%.

La distancia entre esos resultados resume uno de los mensajes centrales del documento: disponer de tecnología no basta. Para convertirla en crecimiento, las empresas y las instituciones deben cambiar su forma de trabajar y realizar inversiones complementarias en personal, datos e infraestructura.

El 42% de los adultos ya utiliza IA generativa

Costa Rica parte de una posición relativamente favorable en el uso de estas herramientas. Según las encuestas de 2025–2026 utilizadas por el informe, el 42% de los adultos de entre 18 y 64 años había empleado inteligencia artificial generativa durante los tres meses anteriores a la consulta, frente al 35% registrado en promedio en América Latina y el Caribe.

La ventaja también aparece en el trabajo. El 32% de los trabajadores costarricenses de ese rango de edad declaró utilizar IA generativa en sus actividades laborales, por encima del promedio regional de 26%. El país ocupó el cuarto lugar entre las economías de la región incluidas en esa comparación, después de Argentina, Uruguay y Chile.

Sin embargo, el uso declarado por las personas no demuestra por sí solo que las empresas hayan integrado la IA en sus procesos ni que ya estén obteniendo aumentos de productividad. El diagnóstico regional del BID distingue entre experimentar con aplicaciones y utilizarlas de manera sistemática en la producción, la gestión y la toma de decisiones.

El informe relaciona las mayores ganancias potenciales de países como Costa Rica con el peso de las ocupaciones profesionales, técnicas y administrativas, cuyas tareas presentan una mayor exposición a la inteligencia artificial. Esa exposición representa una oportunidad de transformación, pero también exige preparar a los trabajadores para los cambios en sus funciones.

La digitalización del comercio ofrece resultados concretos

Más allá de las simulaciones sobre IA, Costa Rica aparece en el documento como un caso destacado de los beneficios económicos de digitalizar trámites.

La evaluación citada sobre la ventanilla única electrónica de comercio exterior, conocida como VUCE, estima que su disponibilidad incrementó el valor de las exportaciones en un 46%, el número de empresas exportadoras en un 12% y las exportaciones promedio por empresa en un 31%, dentro del ámbito estudiado.

El análisis se concentra en permisos y certificados comerciales para productos agrícolas. Por tanto, los resultados no significan que todas las exportaciones nacionales hayan aumentado un 46% por efecto de la plataforma.

La VUCE permite solicitar y obtener documentación comercial por medios digitales. Según el informe, la reducción de costos asociada a digitalizar estos procedimientos equivale, a nivel de empresa, a eliminar un arancel del 7%. Los beneficios fueron mayores para compañías pequeñas ubicadas fuera de las regiones centrales, que enfrentaban mayores barreras para completar trámites presenciales y en papel.

El documento también examina la ventanilla única electrónica de inversión, o VUI. Su despliegue gradual se asocia con un aumento del número de empresas que operan en los municipios participantes, principalmente de menor tamaño, para las cuales la simplificación de los trámites de inversión alivió más la carga administrativa.

El BID estima ganancias potenciales para Costa Rica si la adopción de inteligencia artificial se acompaña de mejoras en la productividad. (Mark Lennihan/AP)

Menos hogares pobres fuera de las ayudas

El informe identifica oportunidades para aplicar la IA en la protección social. Cita estimaciones según las cuales estas herramientas podrían reducir en un 26% los errores de exclusión de las transferencias monetarias en Costa Rica, sin aumentar los presupuestos existentes.

Esto significaría disminuir la proporción de hogares pobres que no reciben ayudas. Se trata de un beneficio potencial estimado, no de un resultado que el documento presente como alcanzado a escala nacional.

El BID advierte que los resultados de una simulación pueden diferir de los efectos de una herramienta una vez implementada, debido, entre otros factores, a cambios en el comportamiento de las personas y las instituciones. La calidad de los datos y la capacidad de integrar los sistemas en la gestión pública son condiciones centrales para materializar esas mejoras.

Servicios públicos digitales aún tienen brechas

Los avances conviven con limitaciones en la relación digital entre la ciudadanía y el Estado. El 32% de los adultos costarricenses había interactuado en línea con el gobierno durante los tres meses anteriores a la encuesta, frente al 26% regional. Pese a superar ese promedio, el país permanece lejos del 70% registrado para la OCDE.

El informe también recoge una evaluación de accesibilidad en la que el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios y el portal Pura Vida Digital obtuvieron tres puntos sobre diez. La calificación corresponde únicamente a esos dos sitios y no representa una evaluación de todos los servicios digitales del Estado costarricense.

Por otra parte, el país cuenta con una base relevante de servicios tecnológicos. La programación informática y los servicios de información representan el 2,2% de la producción nacional, la proporción más alta entre los siete países latinoamericanos comparados en ese apartado, aunque inferior al promedio de la OCDE, de 3,2%.

El reto es transformar procesos y preparar a los trabajadores

La experiencia costarricense con los trámites comerciales ilustra una advertencia del informe: digitalizar un procedimiento mal diseñado no lo vuelve eficiente automáticamente. Incorporar requisitos redundantes al software puede incluso hacer más difícil eliminarlos después, una vez que los sistemas y las rutinas institucionales se organizan alrededor de ellos.

Por eso, el documento plantea que la transformación tecnológica debe incluir una revisión de los procesos, capacitación y coordinación entre instituciones. También requiere sistemas capaces de intercambiar información, de manera que los datos puedan reutilizarse y no deban presentarse repetidamente ante distintas entidades.

En el mercado laboral, el estudio subraya que las ganancias de productividad no garantizan mejores salarios por sí solas. Sus efectos dependerán de la capacidad de los trabajadores para desplazarse desde tareas y actividades en contracción hacia otras en expansión, apoyados por capacitación, protección social y condiciones que faciliten esa transición.

Para Costa Rica, el informe dibuja una oportunidad importante, pero condicionada. El país ya muestra un uso de IA superior al promedio regional y evidencia de que la digitalización puede reducir barreras para las empresas pequeñas. El desafío será convertir esa base en una transformación más profunda, capaz de mejorar tanto la productividad empresarial como la calidad de los servicios públicos.