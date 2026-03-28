Tecnología

La IA transforma el aprendizaje de idiomas en Costa Rica: vea las opciones y costos

Descubra cómo la inteligencia artificial revoluciona el aprendizaje de inglés y otros idiomas en Costa Rica. Conozca las apps y tutores virtuales disponibles y sus costos.

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Por Randall Corella Vargas

En un país como Costa Rica, donde el bilingüismo es la llave para acceder a empleos, la forma de aprender inglés u otros idiomas está sufriendo su transformación más radical en décadas.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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