Otros argumentan que en el año 500, en la Edad Media, se dio una Revolución Científica. Un amigo me recuerda constantemente que sin agricultores y granjeros no tendríamos comida (vegetales, carnes, huevos, etc), sin embargo la evidencia de que los cultivos y las siembras se están automatizando y siendo asistidas por Inteligencia Artificial es incuestionable.