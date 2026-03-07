Tecnología

Las 3 IAs del S26 y teléfonos que persiguen en vivo el movimiento: estas son las aplicaciones que traerán los nuevos celulares

El Financiero asistió al Mobile World Congress 2026 en Barcelona para conocer de primera mano las últimas innovaciones del mundo móvil. Aquí los detalles

Por Andrea Mora Zamora

Barcelona, España — Celulares que integran tres asistentes de inteligencia artificial, cámaras que se ajustan en vivo al movimiento al grabar y pantallas con privacidad incorporada para proteger al usuario de miradas curiosas, son parte de las innovaciones que el Mobile World Congress 2026 —el encuentro más importante de la industria móvil a nivel mundial— presentó en su edición de este año, celebrada en Barcelona del 2 al 5 de marzo.








