Las 3 IAs del S26 y teléfonos que persiguen en vivo el movimiento: estas son las aplicaciones que traerán los nuevos celulares

Barcelona, España — Celulares que integran tres asistentes de inteligencia artificial, cámaras que se ajustan en vivo al movimiento al grabar y pantallas con privacidad incorporada para proteger al usuario de miradas curiosas, son parte de las innovaciones que el Mobile World Congress 2026 —el encuentro más importante de la industria móvil a nivel mundial— presentó en su edición de este año, celebrada en Barcelona del 2 al 5 de marzo.

El Financiero estuvo presente en esta vigésima edición del evento para observar de primera mano cuáles serán los caballos de batalla con los que gigantes como Samsung, Huawei, HONOR y Xiaomi, entre otros, buscarán conquistar al público en los próximos meses.

Galaxy AI y cámaras inteligencias

Uno de los móviles más esperados fue el Samsung Galaxy S26, cuyo lanzamiento —originalmente previsto para enero— se pospuso a febrero de este año para, entre otras cosas, alinearse con el congreso y aprovechar su impacto mediático.

Este modelo, perteneciente a la serie S de alta gama, es el primero en incorporar la Pantalla de Privacidad, que protege la información del usuario gracias a una tecnología de píxeles estrechos que dirigen la luz en línea recta, reduciendo la visibilidad desde los ángulos laterales. Esta función puede configurarse por aplicación o al ingresar contraseñas.

Además, el Galaxy S26 marca la integración plena de Galaxy AI, considerada la tercera ola de innovación en inteligencia artificial que Samsung incorpora en sus dispositivos. El sistema combina tres asistentes —Bixby, Google Gemini y Perplexity— en un mismo equipo, con el objetivo de que el consumidor los utilice de manera fluida y natural en su día a día.

“La inteligencia artificial comprenderá el contexto del usuario, sus actividades, aplicaciones e interacciones principales para ofrecer recomendaciones personalizadas. También mejorará tareas relacionadas con la cámara, las fotos y los videos, haciéndolas más sofisticadas y de mejor calidad, sin que el usuario deba ser un experto”, explicó Antonio Quintas, vicepresidente senior de Mobile Experience de Samsung para América Latina, en entrevista con EF.

Esta tecnología ya viene incorporada en el S26, pero Samsung planea integrarla gradualmente en otros modelos mediante actualizaciones de software.

“El objetivo es democratizar la experiencia y hacer que la IA sea accesible para todos los usuarios. El año pasado llegamos a 400 millones de personas y este año esperamos sumar otros 800 millones”, añadió Quintas.

El Galaxy S26 marca la integración plena de Galaxy AI, considerada la tercera ola de innovación en inteligencia artificial que Samsung incorpora en sus dispositivos. (Andrea Mora Zamora/MWC 2026)

Otra de las estrellas mediáticas de esta edición fue el Robot Phone de HONOR, un dispositivo que llamó la atención por su cámara montada en un soporte vertical capaz de desplegarse y replegarse según las indicaciones del usuario. El sistema reacciona a estímulos y movimientos, estabilizando las grabaciones de forma automática.

Así, el usuario puede moverse o girar la cámara, y esta permanecerá enfocada en el mismo punto. El equipo utiliza la IA de HONOR, con la que puede responder preguntas tan triviales como si le agrada la ropa del usuario o reproducir música con un simple comando de voz.

Por ahora, no se ha confirmado cuándo estará disponible en mercados occidentales.

El Robot Phone de HONOR reacciona a estímulos y movimientos, estabilizando las grabaciones de forma automática. (Andrea Mora Zamora/MWC)

Huawei, por su parte, participó en el MWC 2026 sin un único gran estreno, pero apostando por su serie Mate 80 y su plegable Mate X7, un dispositivo tipo “libro” que combina las funciones de un teléfono y una tableta. Este modelo cuenta con una amplia pantalla interior para ver videos, leer o editar documentos con comodidad, además de una pantalla externa que permite usarlo como un smartphone tradicional cuando está cerrado, todo dentro del ecosistema de aplicaciones propio de la marca.

Finalmente, Xiaomi presentó en Europa la familia 17 Series, ya disponible en China, que debuta en Occidente con una cámara principal de una pulgada, resolución de 200 megapíxeles y zoom óptico de 75–100 mm.

Aunque Apple no participa en el MWC —ya que realiza sus propios Apple Events— su iPhone 17 Pro fue reconocido como el Mejor Smartphone en los Premios GLOMO 2026, celebrados durante el congreso. Los galardones fueron otorgados por un panel internacional que valoró su rendimiento, innovación, liderazgo de mercado, soporte de actualizaciones, funcionalidad, experiencia de usuario y relación calidad-precio.

Además de Apple, otras marcas destacadas fueron HONOR, por su batería de silicio-carbono, e Infinix, que ganó en la categoría de mejor smartphone económico con su modelo HOT 60 Pro+.