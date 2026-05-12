Las habilidades de inteligencia artificial más buscadas por las empresas en 2026

Aprender habilidades relacionadas con inteligencia artificial (IA) comenzó a convertirse en una exigencia cada vez más frecuente dentro del mercado laboral tecnológico y corporativo.

Un análisis divulgado por Statista, basado en el Informe del Índice de IA 2026 de la Universidad de Stanford, mostró cuáles capacidades técnicas registraron el mayor crecimiento en ofertas de empleo durante los últimos años.

La investigación utilizó “miles de millones” de anuncios laborales recopilados desde 2010 por la firma Lightcast, especializada en análisis de empleo y tendencias empresariales.

Python y las ciencias de la computación continúan entre las competencias más buscadas por empresas tecnológicas.

Según el estudio, las habilidades más solicitadas actualmente se relacionan con programación, automatización, análisis de datos, computación en la nube (cloud computing) y escalabilidad tecnológica.

Las habilidades en programación con Python continúan entre las más buscadas por empresas vinculadas con IA.

“Las menciones de Python en las ofertas de empleo aumentaron de aproximadamente 53.000 en 2013-2015 a cerca de 259.000 en 2025”, señaló Statista en el análisis publicado este 12 de mayo.

El crecimiento de Python se relaciona con su utilización para desarrollar modelos de IA, automatización de procesos y análisis avanzado de datos.

Las habilidades en ciencias de la computación también mostraron un crecimiento acelerado dentro del mercado laboral tecnológico.

De acuerdo con Statista, las ofertas laborales relacionadas con ciencias de la computación crecieron de aproximadamente 97.000 menciones a cerca de 257.000 en 2025.

En EE. UU. ya se reportan más de 92.000 despidos en el sector tecnológico en lo que va del 2026. (Canva /Canva)

Las habilidades en escalabilidad de sistemas también aumentaron de forma importante dentro de las vacantes relacionadas con IA.

Estas capacidades permiten diseñar plataformas capaces de soportar grandes volúmenes de usuarios, datos y operaciones tecnológicas sin perder rendimiento.

“Las ofertas que mencionan la escalabilidad se multiplicaron por más de ocho”, explicó Statista al describir el crecimiento de esta competencia técnica.

Las habilidades en automatización de procesos y gestión de flujos de trabajo también registraron incrementos importantes durante los últimos años.

Estas capacidades permiten desarrollar sistemas que ejecutan tareas repetitivas automáticamente, reducen tiempos operativos y mejoran procesos empresariales.

El informe indicó que las ofertas relacionadas con automatización alcanzaron aproximadamente 191.000 publicaciones laborales.

Las habilidades en computación en la nube (cloud computing) también registraron uno de los crecimientos más acelerados dentro del mercado tecnológico.

El estudio detectó un fuerte aumento en vacantes que solicitan experiencia con Amazon Web Services (AWS), plataforma utilizada para alojar y operar sistemas de IA.

“La demanda de Amazon Web Services se disparó de aproximadamente 10.000 ofertas a más de 140.000 en 2025”, destacó Statista.

Las empresas también incrementaron la búsqueda de personal especializado en nube y automatización. (Dreamstime/BID)

Las habilidades en análisis de datos y ciencia de datos continúan ganando relevancia debido al crecimiento acelerado de información digital utilizada por sistemas de IA.

Estas competencias permiten interpretar grandes volúmenes de datos y convertirlos en decisiones empresariales, comerciales y operativas.

Statista explicó que el auge de la IA ya no solo impulsa la contratación de programadores especializados, sino también de perfiles capaces de administrar infraestructura tecnológica compleja.

“Los datos destacan cómo el auge de la IA no solo aumenta la demanda de conocimientos especializados en programación, sino también de la infraestructura y las capacidades operativas necesarias”, concluyó el análisis.

El crecimiento de estas habilidades refleja cómo las empresas comenzaron a priorizar perfiles capaces de desarrollar, automatizar y operar sistemas tecnológicos cada vez más complejos.