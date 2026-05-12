Tecnología

Las habilidades de inteligencia artificial más buscadas por las empresas en 2026

Conozca las 6 habilidades tecnológicas más buscadas por las empresas en la era de la inteligencia artificial

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Por Mathew Chaves

Aprender habilidades relacionadas con inteligencia artificial (IA) comenzó a convertirse en una exigencia cada vez más frecuente dentro del mercado laboral tecnológico y corporativo.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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