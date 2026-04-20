Liquid Glass: qué es y cómo está cambiando Whastapp

WhatsApp está transformando su interfaz con Liquid Glass, una actualización visual que introduce transparencias, efectos de profundidad y animaciones más fluidas, cambiando la forma en que millones de usuarios interactúan con la aplicación de mensajería más popular del mundo.

¿Qué es exactamente Liquid Glass?

Liquid Glass es un nuevo lenguaje de diseño desarrollado por Apple que WhatsApp ha adoptado para modernizar su interfaz.

Se trata de un material visual dinámico que combina “las propiedades ópticas del vidrio con una sensación de fluidez”, donde las superficies translúcidas permiten ver sutilmente el contenido de fondo, generando una sensación de mayor profundidad.

Los elementos de la aplicación como botones, pestañas y menús adoptan un estilo semitransparente con bordes redondeados, mientras que la interfaz se adapta automáticamente tanto al modo claro como al oscuro.

El diseño Liquid Glass de iOS 26 generó críticas por consumo de batería y legibilidad. Apple activó funciones para reducir el efecto visual en el iPhone. WhatsApp está transformando su interfaz con Liquid Glass, una actualización visual que introduce transparencias, efectos de profundidad y animaciones más fluidas. (Apple.com/Captura)

Cambios visibles en la interfaz

Uno de los cambios más notables es la barra de navegación inferior, que ahora presenta un efecto flotante con cierta transparencia, dando la impresión de estar suspendida sobre el contenido. En lugar de un diseño fijo y opaco, esta barra responde con animaciones más suaves al interactuar, haciendo que la navegación entre secciones de chats, novedades y configuración sea más dinámica.

El teclado dentro de la aplicación también ha sido renovado, presentando fondos translúcidos y una mejor integración visual alineada con los principios de Liquid Glass. Las transiciones entre pantallas ahora son más fluidas y continuas, mejorando significativamente la experiencia general del usuario sin modificar las herramientas ni la funcionalidad básica del servicio.

Despliegue gradual y dispositivos compatibles

WhatsApp ha implementado un despliegue gradual de Liquid Glass. La actualización está llegando primero a usuarios de iOS, aunque su adopción es progresiva y todavía no está disponible para todos los dispositivos. Esta estrategia permite que la empresa analice el rendimiento y recopile las opiniones de los usuarios antes de una adopción total.

No todos los celulares pueden ejecutar Liquid Glass correctamente, ya que requiere cierto nivel de capacidad gráfica y versiones actualizadas del sistema operativo. Durante las próximas semanas, más cuentas recibirán la actualización, tanto en WhatsApp Messenger como en WhatsApp Business.

El contexto de Apple y la tendencia de diseño

Liquid Glass forma parte de una evolución más amplia impulsada por Apple en sus nuevos sistemas operativos. Apple describe Liquid Glass como un metamaterial digital que dobla y da forma a la luz, comportándose y moviéndose orgánicamente como un líquido liviano, respondiendo a la fluidez del tacto y al dinamismo de las aplicaciones modernas.

El objetivo del lenguaje de diseño es unificar la apariencia de los elementos de interfaz en distintos dispositivos, haciéndolos consistentes.

Para WhatsApp, esta adopción representa el alineamiento con los principios visuales recientes del entorno de Apple, modernizando una aplicación que cotidianamente es utilizada por más de 2 mil millones de personas.

Este cambio no altera la forma fundamental de usar WhatsApp, sino que transforma exclusivamente cómo se presentan visualmente las herramientas existentes, priorizando una experiencia más limpia, moderna y visualmente atractiva.