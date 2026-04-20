Tecnología

Liquid Glass: qué es y cómo está cambiando Whastapp

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Por Redacción EF

WhatsApp está transformando su interfaz con Liquid Glass, una actualización visual que introduce transparencias, efectos de profundidad y animaciones más fluidas, cambiando la forma en que millones de usuarios interactúan con la aplicación de mensajería más popular del mundo.








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Redacción EF

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