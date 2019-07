Quien emprende debe esclarecer qué de lo que tiene es realmente novedoso, de forma que no exagere en su celo sobre la propiedad intelectual, pero al mismo tiempo, para que pueda tomar acción inmediata sobre su protección. De no hacerlo cometerá el pecado de la pereza, pues debe guardar como secreto todo lo que tenga una posibilidad real de protección, en vista de que la gran mayoría de las formas de protección exigen que lo que tenga capacidad de ser protegido no haya sido divulgado.