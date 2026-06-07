Tecnología

OpenAI rediseña la memoria de ChatGPT para recordar datos entre distintas conversaciones; así impactará en su uso

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Por Europa Press

OpenAI ha anunciado una mejora en la memoria de ChatGPT, con la que no solo mejora su capacidad para recordar y usar información ya mencionada por el usuario, sino que hace que este contexto no se limite a la conversación en curso e incluso lo actualiza en tiempo real.








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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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